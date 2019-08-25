Депутат Рады рассказал об управлении Украины Вашингтоном при Порошенко

Во время президентства Петра Порошенко США управляли Украиной через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое использовалось для давления на украинские власти, заявил депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого в стране возбуждено несколько уголовных дел.

Он заявил, что НАБУ было создано как «независимый орган» в рамках обещанных реформ после Евромайдана, однако на самом деле управлялось куратором из США. Онищенко утверждает, что НАБУ использовалось для давления на украинские власти для принятия нужных решений, передает РИА «Новости».

«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ», – сказал Онищенко.

Он добавил, что кураторы из США при этом собирали компромат на Порошенко на случай его переизбрания. Это было необходимо для возможности им манипулировать.

«Порошенко просто исполняет волю определенных лиц в Америке, которых все устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы, на тот период на них просто закрывали глаза», – сказал депутат.

По его словам, США хотели ослабления России и были заинтересованы в продолжении боевых действий в Донбассе.

«Война, которая происходила на Украине с 2014 года – им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он ее поддерживает, что они не садятся за стол переговоров», – рассказал Онищенко.

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