Беглый украинский депутат рассказал о нездоровой страсти Порошенко

Эмигрировавший из Украины депутат Верховной рады, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам.

Онищенко заявил, что Порошенко стремится стать самым богатым человеком на Украине, выгнать всех других олигархов и самостоятельно контролировать народ, передает «Политнавигатор».

Он подчеркнул, что украинский лидер «больной человек», который «просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается». По его словам, Порошенко «болен, у него сахарный диабет, все время в нервном состоянии».

«Всегда любит бабки, вот ему «бабки, бабки, бабки». Я не знаю, что он с ними делает. Думаю, что он приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить – такой «маньяк», – добавил предприниматель.

Онищенко рассказал также, что Порошенко специально пытается обанкротить все предприятия на Украине, чтобы потом через подставные фирмы выкупить за выведенные на офшорные счета деньги.

При этом его возможная победа на предстоящих выборах все равно не позволит ему сохранить власть и избежать импичмента, считает предприниматель.

«Я не вижу сегодня хоть одну партию, которая с Петром Алексеевичем будет союзничать. Его все ненавидят. Давайте считать: Зеленский, Тимошенко, дальше идет Гриценко, Бойко. То есть, они наберут порядка 80 %против десяти Порошенко. И что ему делать дальше? Вы же понимаете, как только эта коалиция соберется, первое решение, что они сделают, – проголосуют за импичмент и посадят его на второй день», – заключил Онищенко.

Он также считает, что у президента Украины не получится решить данный вопрос силовым методом, поскольку тогда в стране разразится гражданская война и «ему это точно никто не простит».

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов. При этом Украина решила не пускать в страну на выборы наблюдателей из России.