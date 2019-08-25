Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем температура в столице составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 5–10 м/с, передает ТАСС.

Ночью в столичном регионе ожидается 8–10 градусов тепла в Москве, а в центре столицы температура не опустится ниже 12 градусов.

В Подмосковье столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.