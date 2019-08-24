Бежавший из России актер Горбунов появился в матерном ролике с украинскими школьниками

Актер Алексей Горбунов, уехавший из России на Украину и в первые годы активно поддерживавший Майдан, появился в видеоролике, на котором он, угрожая пистолетом, матом общается с украинскими школьниками.

Кадрами на своей странице в Twitter поделился историк и политолог Армен Гаспарян (газета ВЗГЛЯД не может разместить прямую ссылку, так как видео содержит обилие нецензурной лексики). «Заслуженный артист Украины, действительно замечательный актер Алексей Горбунов окончательно тронулся умом. Майдан не прошел даром», – отметил Гаспарян.

На видео Горбунов изображает директора школы и, говоря с детьми, угрожает им пистолетом.

«Если я ***, ну что, перессали? Давайте знакомиться, я ваш новый директор школы Казимир Казимирович Залупенко. Прошу любить, так сказать, и жаловать. А что ж ты, ***, такой здоровый, ***, а все в шестой класс ходишь?» – приводит реплику Горбунова «Царьград».

«В восьмой? Кто родители, ***? Родители кто, ***, в глаза мне смотри! Восьмиклассник ***?» – добавляет он.

Мальчик отвечает, что его мама работает педагогом, а папа – начальник производства. «Директор» Горбунов интересуется, знают ли его родители, что тот с утра пораньше пьет пиво. Видео на этом обрывается.

Горбунов, поддерживавший Майдан, жаловался на отсутствие работы на Украине и призывал помирить Украину с Россией. О российских ролях актера с тех пор не сообщалось.