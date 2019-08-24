НАСА заявило о первом космическом преступлении

Американское космическое агентство НАСА начало расследование первого в истории преступления, совершенного в космосе. Американского астронавта Энн Макклейн подозревают в неправомерном доступе к личным финансовым счетам в период, когда она находилась на Международной космической станции.

Макклейн подозревается в том, что, находясь на МКС, незаконно получила доступ к счетам своей экс-супруги Саммер Уорден – бывшему офицеру разведки ВВС, живущей в Канзасе, пишет ФАН.

Уорден заметила, что ее бывшая жена осведомлена обо всех ее покупках. Макклейн признала, что действительно получила доступ к счету своей бывшей благоверной из космоса, но при этом настаивала на том, что просто следила за расходами семейного бюджета.

Между тем Уорден обратилась с жалобой в Федеральную торговую комиссию, а ее семья – в Управление генерального инспектора НАСА, обвинив Макклейн в краже персональных данных и неправомерном доступе к личным финансовым счетам.

Энн Макклейн вернулась на Землю на прошлой неделе. Она показания генеральному директору НАСА, заявив, что все делала с разрешения Уорден для того, чтобы узнать, удается ли бывшей жене оплачивать счета и ухаживать за их общим ребенком.

40-летняя Макклейн является летчиком-испытателем и астронавтом. Имеет звание полковника. Участвовала в экспедициях Союз МС-11, МКС-57 и МКС-58/59.