Трамп после обеда с Макроном оценил отношения США и Франции

Американский президент Дональд Трамп по итогам обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон и Париж ждет много хорошего.

«Много всего хорошего происходит для обеих наших стран. Большой уикенд с другими мировыми лидерами!» – написал он в Twitter.

Встреча глав государств прошла во французском Биарицце, где в субботу начинается саммит «Большой семерки».

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Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что участники «Большой семерки» столкнулись с гораздо более важными личными проблемами, чем заявленная Макроном «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта».

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