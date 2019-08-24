Макрон и Трамп встретились перед саммитом G7

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «Группы семи» во французском Биаррице.

Макрон в начале встречи заявил, что в центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, а также выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» стран G7, передает ТАСС.

Президент Франции отметил, что хочет обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты. Отмечается, что эти замечания Макрона спровоцировали «выражение легкого недовольства на лице Трампа».

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Трамп поблагодарил Макрона за теплый прием, отметив при этом, что не всегда хорошо ладил с президентом Франции. «Есть действительно важные вещи, которые нам следует обсудить», – добавил Трамп, не вдаваясь в подробности.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что участники «Большой семерки» столкнулись с гораздо более важными личными проблемами, чем заявленная Макроном «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта».

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