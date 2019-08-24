Появился новый способ мошенничества в салонах связи

Многодетная мать из Твери Анна Семенова заявила, что в одном из салонов связи города на нее оформили кредит по договору, который она не подписывала, на телефон, который она не покупала, пишут российские СМИ со ссылкой на сестру пострадавшей, Аллу Котову.

Котова рассказала «Ридусу», что инцидент произошел еще 11 июня. Ее сестра Анна пришла в салон МТС, чтобы приобрести телефон в рассрочку. Менеджер направил в «МТС Банк» запрос на рассрочку, но оттуда позвонили и сказали, что могут предложить только кредит.

Когда Анна захотела узнать условия предоставления кредита, менеджер предложил ей «дать согласие на подачу заявки на кредит». По его словам, тогда можно будет распечатать договор, из которого станут ясны условия предоставления кредита. Менеджер попросил Анну сообщить четырехзначный номер, который придет на ее номер телефона, она инструкции менеджера выполнила. Когда кредитный договор был распечатан, Анна сообщила, что процентная ставка ее не устраивает, и отказалась от договора.

То, что, сообщив менеджеру салона код из СМС, она подписала не заявление на кредитный договор с целью с ним ознакомиться, а сам договор, выяснилось сразу. Анна захотела сразу же расторгнуть договор. Сотрудник сказал, что процедура сложная, но выполнить ее можно, и заверил, что присутствие Анны для этого не требуется.

«Телефон сестра, понятное дело, не взяла, покинула салон. Зашла в другой и через час взяла телефон в рассрочку там. В этот момент позвонил менеджер салона МТС Артем и сообщил, что он «накосячил» и не может закрыть кредит, иначе его уволят», – приводит издание слова сестры пострадавшей.

Сообщается, что сотрудник салона связи предложил через нотариуса написать расписку, что он будет выплачивать кредит самостоятельно. «Ане, работающей матери троих детей, только этих заморочек не хватало. Сегодня незнакомый парень платит по кредиту, завтра – нет», – продолжила Алла.

В итоге Анна посочувствовала менеджеру, посоветовала ему обратиться к юристу и решить проблему самостоятельно. Она была уверена, что поскольку не ставила подпись под договором, то беспокоиться не о чем. Однако в июле от «МТС Банка» пришло первое уведомление о необходимости внести платеж – «по кредиту, который он не брала, за телефон, которого у нее нет», отмечает издание.

Оказалось, что менеджер на момент работы с Анной уже не числился сотрудником салона. Сестра пострадавшей говорит, что он уехал в Петербург вместе с бесплатно доставшимся ему iPhone.

По словам Аллы, у ее сестры теперь испорчена кредитная история, ей названивают коллекторы. Женщина обратилась в «МТС Банк», Центробанк и в полицию, однако, как сообщает Алла, по версии начальника отделения полиции, потерпевшей стороной является «МТС Банк».

Рассказанная Аллой история уже привлекла внимание официальных страниц МТС и «МТС Банка», добавляет «Ридус».

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