Путин поручил рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию работников угольной отрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности.

Соответствующие поручения по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликованы на сайте Кремля.

В тексте указывается, что правительству России поручается «обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство, предусматривающих (...) досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников, обратив особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе (...) Срок - 31 декабря 2019 года».

Также глава государства поручил внести изменения в законодательство, касающиеся совершенствования организации проведения медосмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах.

Кроме того, правительство проработает вопрос об установлении порядка проведения после рабочей смены реабилитации работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также проведения ежегодной диспансеризации и лечения.

Ответственными назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.