Путин указал на риски зависимости угольной отрасли России от экспорта

Растущая зависимость угольной отрасли России от экспортных рынков создает определенные угрозы, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями угледобывающих регионов страны.

Глава государства отметил, что внутреннее потребление по итогам 2018 года выросло до 180 млн тонн, а на экспорт было отправлено 210 млн тонн. «Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы, определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков», – приводит его слова ТАСС.

Президент также отметил разницу в условиях работы на внешних угольных рынках у России и ее конкурентов, среди которых Австралия и Индонезия. Он сказал, что в этих странах лучше логистические условия, потому что у них центры добычи находятся ближе к местам отгрузки.

«Все это мы должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов», – указал российский лидер.

Президент обратил внимание на необходимость синхронизации работы по увеличению добычи и по развитию логистической и социальной инфраструктуры в местах производства угля.

Путин также заявил, что при угледобыче компании должны уделять особое внимание вопросам экологии, нельзя гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе.

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