На встрече с Макроном крупная французская компания отказалась от Севморпути

Крупнейшая французская компания морских контейнерных перевозок CMA CGM отказывается от использования Северного морского пути, сообщил ее глава Родольф Саад на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами.

CMA CGM отказывается и от других транспортных коридоров в Арктике, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Компания приняла такое решение для «защиты окружающей среды», хотя и понимает, что теряет «крупные конкурентные преимущества».

На встрече французские компание взяли на себя и другие обязательства в сфере защиты окружающей среды.