Участник фестиваля «Таврида-АРТ» намерен по-новому рассказать «Вестсайдскую историю»

«В случае получения гранта я буду просто счастливым человеком, который вместе с ребятами смог реализовать свою идею», – рассказал газете ВЗГЛЯД студент ВТУ им. Щепкина Ярослав Копыстыринский. На фестивале «Таврида-АРТ» он представил проект «Вестсайдская история». Классический мюзикл Леонарда Бернстайна переосмыслен как рассказ о реалиях реалиях современной жизни.

20-летний студент столичного Высшего театрального училища им. Щепкина Ярослав Копыстыринский представил на грантовом конкурсе фестиваля «Таврида-АРТ» проект «перезагрузки» американского мюзикла 1957 года.

Автор идеи подчеркивает: он уверен в своем успехе «на 100%, так как по-другому грант не выиграть». «Этот проект должен увидеть свет, потому что в нем затрагиваются особо важные социальные проблемы общества XXI века. Мы не хотим, чтобы люди были равнодушны к происходящему вокруг. На сцене вы увидите, что происходит в любом дворе», – рассказал он.

Идея поставить именно мюзикл, говорит Копыстыринский, возникла единомоментно, потому что его однокурсники «хорошо владеют голосом и пластически подготовлены». «В России мюзиклы редко получаются удачно с драматической точки зрения, чаще делается упор на танцевальную часть. Мы же хотим, чтобы наш мюзикл был отточен по всем параметрам: драма, вокал и танец. Тогда это будет профессионально, уникально и интересно!» – уверен Копыстыринский.

«Постановкой будет заниматься наш педагог, народная артистка России, профессор – Лариса Ивановна Гребенщикова. А заведовать пластической и вокальной частью будут профессионалы своего дела – Дмитрий Петрашевич и Максим Олейников. Спектакль выпустим в стенах нашего училища. Проиграв несколько раз, выдвинемся на площадки Москвы и Московской области, а возможно, и других городов», – надеется Копыстыринский.

В то же время он отметил, что выиграть грант не так что просто, потому что на фестивале «Таврида-АРТ» большая конкуренция – много сильных ребят с хорошими и креативными идеями. «В случае получения гранта я буду просто счастливым человеком, который вместе с ребятами смог реализовать свою идею», – подытожил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в бухте Капсель на юго-востоке Крыма начался грантовый фестиваль «Таврида-АРТ». На мероприятие, которое проходит в рамках одноименного молодежного крымского форума, зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Фестиваль продлится до понедельника. Он собрал более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов составляет в этом году 80 млн рублей.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал гостей и участников фестиваля «будущим России». «Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство – это создать условия», – сказал Кириенко.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.