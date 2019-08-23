Роспотребнадзор оценил угрозу эпидемии лихорадок из-за комаров

На Кубани нет новых видов опасных насекомых, а количество комаров увеличилось из-за нежаркого и влажного лета, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что новых видов комаров, которые переносят смертельно опасные вирусы, и вспышек заболеваний из-за них не зафиксировано, передает ТАСС.

«Ничего у нас не изменилось, у нас живет масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас все время. Геофизическое положение Краснодарского края такое, что оно не дает распространяться многим инфекциям», – сказал представитель ведомства.

По его словам, рост числа комаров вызван не очень жаркой погодой, что привлекает насекомых.

«Если при жаркой погоде свыше 32-33 градусов личинки умирают, в этом году они выжили из-за влаги. Поэтому много комаров, заболеваемость регистрировалась. Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки», – подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев отметил, что страшной угрозы нет, но с насекомыми необходимо бороться.

«Чтобы комары не разводились, нужно убирать мусор, улучшать экологию. Ведь где загрязнения, там комары», – приводит РИА «Новости» слова Малеева.

Газета «Известия» ранее сообщила, что опасные насекомые распространились вдоль Черноморского побережья. По информации издания, исследование эпидемиологов выявило изменение миграции комаров, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Все эти болезни смертельно опасны.

Найденные учеными виды опасных насекомых переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. При этом, как отмечает издание, с ростом средних температур комары могут переселиться и в Центральную Россию.