Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине «особым статусом», заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В эфире телеканала NewsOne он уточнил, что, согласно украинскому законодательству, особый статус означает, что градоначальники этих населенных пунктов также являются главами городской администрации.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом, посетовал Кличко, украинские власти пытаются ограничить полномочия мэра столицы. «А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть», – сказал он.

Севастополь, являющийся российским городом федерального значения, воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, на котором за это решение проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей города.

Ранее Кличко прокомментировал свое насмешившее людей высказывание о том, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть; вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

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