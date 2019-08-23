Ле Пен указала на абсурдность противодействия возвращению России в G8

Европейские политики, которые выступают против возвращения России к участию в формате G8, создают абсурдную пародию на холодную войну, заявила глава партии «Национальное объединение», член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.

«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», – написала депутат в Twitter.

По словам Ле Пен, антироссийская идеология является пережитком прошлого, который не просто не отвечает интересам стран Европы, но и вредит им.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что прогресс в выполнении Минских соглашений не настолько значителен, чтобы говорить о возвращении к «Большой восьмерке». Премьер Великобритании Борис Джонсон согласился с позицией Меркель.