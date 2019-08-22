Захарова утаила информацию по обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ей известны детали обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией, однако раскрывать эту информацию она не может.

«Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе. Что и будет сделано», – приводит слова Захаровой в эфире телеканала «Россия-24» РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что Украина и Россия произведут обмен удерживаемых лиц на территории обоих государств. Москва включила в список 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Позже была озвучена дата обмена – 28-29 августа.