Яйцеклетку научного журналиста Аси Казанцевой купили за 90 тыс. рублей

Яйцеклетка научного журналиста, популяризатора науки Аси Казанцевой была выставлена на продажу фондом «Эволюция» в рамках краудфандинговой кампании. В итоге ее продали менее чем за сутки.

22 августа лот – яйцеклетка Казанцевой – был закрыт, сообщает «Фонтанка.ру».

«Покупатель – женщина, которая сейчас занимается подсадкой собственных эмбрионов, но хочет иметь план Б. Она не рассматривала анонимное донорство, потому что не хотела детей от совсем незнакомых людей, и наш лот в этом смысле оказался хорошим решением», – рассказала Казанцева.

Просветительский фонд «Эволюция», основанный в 2015 году, занимается переводом и изданием научно-популярных книг, проводит бесплатные лектории, организует всероссийские конференции популяризаторов науки.

Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что у них с погибшим супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко сохранились эмбрионы, поэтому она надеется на рождение детей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.