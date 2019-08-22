Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» открылся в Петербурге

Церемония открытия Всероссийского молодежного форума «Выше крыши» прошла в четверг в петербургском СК «Юбилейный». Форум объединил активную, целеустремленную, талантливую молодежь Петербурга и других регионов России.

Участников форума приветствовала председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец. «Если Петербург – это мы с вами, то я сделаю все, чтобы сделать этот город еще лучше! Эти два дня работы форума посвящены вам, вашим талантам и будущим успехам! Я верю в каждого из вас и верю, что вместе мы можем даже невозможное. Будьте первыми, и тогда весь мир перед вами, а я рядом», – сказала Аблец, слова которой приводятся в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе организаторов конкурса.

К участникам форума со сцены «Юбилейного» обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров. «На форуме пройдет финал кадрового конкурса «Мой город – мои возможности». Его победители войдут в историю Петербурга, а может быть, и всей нашей страны. Кадровые конкурсы открывают большие возможности. Юлия Аблец стала победителем конкурса «Лидеры России», и сегодня ей доверено руководить молодежной политикой Петербурга», – сказал Комиссаров.

Заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов также приветствовал участников форума и зачитал обращение к молодежи, направленное главой организации Александром Бугаевым.

С открытием форума молодежь поздравил футболист, бывший вратарь ФК «Зенит» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев. «Мы с другими спикерами форума постараемся поделиться с вами нашим опытом, дать ценные советы и прокачать ваши навыки в самых разных областях», – сказал он.

В основные два дня работы форума пройдут мастер-классы и воркшопы топовых экспертов в области личностного роста, встречи с представителями власти и общественных организаций, известными спортсменами, бизнесменами, художниками, учеными и блогерами.

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» организован комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.