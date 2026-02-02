Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Британия запросила заседание по Украине 24 февраля
Британия заявила о планах провести заседание СБ ООН 24 февраля
Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.
Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.
На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.
В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.