    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня

    Британия запросила заседание по Украине 24 февраля

    Британия заявила о планах провести заседание СБ ООН 24 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    2 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    @ nikolaytkachenko_actor

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

    О гибели актера театра и кино Николая Ткаченко в зоне СВО в январе 2026 года сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев, передает ТАСС.

    Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».

    В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».

    В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    2 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    JW: Зеленский выдвинул ультиматум по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    2 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    Песков анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби в среду–четверг

    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    2 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Беженец из Красноармейска спас тяжелораненых бойцов ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас троих раненных в бою с ВСУ бойцов ВС РФ. Как рассказал сам мужчина, одного из российских солдат пришлось трое суток откапывать, а после, обернув в покрывало, тащить по минному полю в укрытие.

    Эвакуированный житель Красноармейска спас троих тяжелораненых солдат ВС РФ после боя с ВСУ, передает ТАСС. Мужчина рассказал, что один из бойцов оказался под завалами, и ему пришлось откапывать его на протяжении трех суток. Он отметил: «Мне было жалко, я слышал, как он кричал».

    По словам мужчины, откапывать приходилось в основном ночью, чтобы не привлекать внимание украинских военных и операторов FPV-дронов, находившихся поблизости. После этого, завернув раненого солдата в покрывало, он медленно тащил его через минное поле к себе в укрытие, где оказал первую помощь.

    Еще двое раненых бойцов самостоятельно добрались до дома мужчины. Он перевязал их, а также вернул одному из них автомат и рацию, которые тот оставил на поле боя. Кроме того, мужчина связался по рации с командиром группы и вызвал эвакуацию.

    Всё происходило в непосредственной близости от позиций ВСУ. Через некоторое время к месту боестолкновения прибыли эвакуационная группа и подкрепление, благодаря чему всех троих бойцов удалось спасти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов посетить Красноармейск и лично убедиться в контроле российских войск над городом.

    Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего хода спецоперации на Украине.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, освободившие Красноармейск.

    2 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Придорожное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Барвиновки, Воздвижевки, Бойково, Зарницы в Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 320 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ возле Запасного, Веселянки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены до 45 военнослужащих и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Тернов в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Революционным, Зыбино и Нестерным.

    При этом противник потерял до 250 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), Кутьковки, Паламаревки, Петровки Грушевки, Осадьковки и Новоплатоновки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, также утрачены бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Степановки, Липовки, Никифоровки и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Гришино, Святогоровки и Красноярского в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские военнослужащие освободили Зеленое в Харьковской области. Днем ранее они освободили Сухецкое в ДНР. А в пятницу они зачистили от противника Симиновку в Харьковской области.

    2 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink
    На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

    На Украине начался процесс формирования «белого списка» терминалов Starlink, чтобы предотвратить их несанкционированное использование, передает ТАСС.

    Министр обороны страны Михаил Федоров сообщил, что теперь пользоваться спутниковым интернетом смогут только проверенные и зарегистрированные устройства, остальные будут отключены.

    По словам Федорова, решение о создании «белого списка» принято правительством страны. «Правительство приняло постановление о создании «белого списка» для терминалов спутниковой сети Starlink. Вскоре на Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, все остальные будут отключены», – написал он в своем Telegram-канале.

    Процесс верификации проходит во взаимодействии с компанией SpaceX Илона Маска. Гражданским лицам предложено проходить проверку в центрах оказания административных услуг, бизнесу – оформлять разрешение онлайн. Для военных создадут специальный закрытый канал для верификации. Сроки завершения формирования списка пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.

    Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    2 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    2 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    Стало известно о запрете ВСУ брать российских военных в плен

    Пленный контрразведчик сообщил о приказе не брать российских солдат в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский контрразведчик рассказал о существовании приказа командования ВСУ не брать российских военнослужащих в плен, а расстреливать их после допроса.

    Командование ВСУ запретило украинским военным брать в плен российских военнослужащих, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Мыхайлов также отметил, что украинские бойцы стараются допросить российских военных, а затем расстрелять. Он добавил, что подобная практика распространяется по разным подразделениям.

    Ранее темнокожий наемник Даниэль Жарков заявил, что националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат.

    Командование «Азова» также предписало транслировать записи жестоких допросов российских военных по радиоэфиру.

