Кононенко: После Гренландии Трампу надо купить Канаду

Следующим логичным шагом президента США Дональда Трампа после покупки Гренландии должно стать присоединение Канады к Соединенным Штатам, считает блогер и журналист Максим Кононенко.

«За свою долгую историю человечество оставило потомкам много загадок. Например, один остров в холодных морях назвали страной льда, то есть – Исландией. Несмотря на обилие вулканов, согревающих этот остров. А другой остров назвали зеленой страной – то есть, Гренландией. Несмотря на то, что он весь покрыт льдом и что-нибудь зеленое на нем еще поискать надо. Вполне может быть, что древние викинги просто пошутили. А нынешний президент США Дональд Трамп этого не знает, и действительно думает, что Гренландия – это страна вечнозеленых лесов. Потому что никаких других обоснований странной идеи купить Гренландию у Дании нет. Она не приблизит Америку к Северному морскому пути, о котором так волнуются американцы. Она и к нашему арктическому шельфу со всеми его полезными ископаемыми их не приблизит», – пишет Кононенко в Facebook.

«Но если закрыть глаза на сугубо практическую пользу, во всем остальном идея Трампа выглядит попросту идеальной для всех. Во-первых, для Дании. Которой эта Гренландия – страшная обуза. Тем людей-то живет как в среднем российском райцентре, причем большинство из них не датчане, а эскимосы. А денег все это требует немалых, не говоря уже о том, что только самолетом можно долететь. Продав Гренландию американцам датчане избавляются от обузы и получают немалые деньги. «Вашингтон Пост» пишет, что Трамп хотел платить 600 млн в год – маловато, конечно, но можно и сторговаться! И хотя датское правительство заявляет, что «Гренландия не продается», датская королевская семья говорит: позвольте, а почему бы и нет? Надо только спросить население. Что ответит население сомневаться не надо – разумеется, гренландские эскимосы с радостью воссоединятся со своими собратьями с Аляски», – отметил журналист.

«А знаете, каким должен будет стать следующий логический шаг? Правильно – присоединение к Соединенным Штатам Америки Канады. Которая после покупки Гренландии окажется окружена Штатами уже со всех сторон. Получится самая большая страна в мире, обладающая поистине грандиозными возможностями в своем регионе. В котором ни у кого больше никаких интересов, признаться, и нет. Дальновидные люди понимают это уже прямо сейчас – да вот только накануне обозреватель «Дэйли Мэйл» предложил продать американцам самою Великобританию. За 10 триллионов фунтов стерлингов. И проблемы с Брекзитом сразу решатся. И денег будет столько, что лет сто можно будет вообще ничего не делать», – говорится в комментарии блогера.

«Главное, чтобы потом не оказалось, что Дональд Трамп просто пошутил. Ну, как, возможно, пошутил Эрик Рыжий, назвавший Гренландией страну вечного льда», – заключил Кононенко.

Ранее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма. Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии, подчеркнув, что «Гренландия не продается». На это Трамп обвинил «богатую» Данию в недостаточном финансировании военных расходов на содержание НАТО, потребовав от Копенгагена платить больше за «предоставленную невероятную военную защиту».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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