Кононенко: После Гренландии Трампу надо купить Канаду

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Фото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и.о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Мадуро предусмотрел всё, кроме предательства

Диосдадо Кабельо и Николас МадуроФото: Miraflores Palace/Reuters
После бесплодных попыток превратить лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо в главу государства и свергнуть президента Мадуро, в Вашингтоне решили сменить тактику. Теперь ставка сделана на предательство, и кандидат в предатели найден - это Диосдадо Кабельо, доверенное лицо Уго Чавеса и один из наиболее влиятельных политиков Венесуэлы. Но почему именно он? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...

Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Кононенко: После Гренландии Трампу надо купить Канаду

                 22 августа 2019, 10:53
              Фото: Александр Саверкин/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Следующим логичным шагом президента США Дональда Трампа после покупки Гренландии должно стать присоединение Канады к Соединенным Штатам, считает блогер и журналист Максим Кононенко.

              «За свою долгую историю человечество оставило потомкам много загадок. Например, один остров в холодных морях назвали страной льда, то есть – Исландией. Несмотря на обилие вулканов, согревающих этот остров. А другой остров назвали зеленой страной – то есть, Гренландией. Несмотря на то, что он весь покрыт льдом и что-нибудь зеленое на нем еще поискать надо. Вполне может быть, что древние викинги просто пошутили. А нынешний президент США Дональд Трамп этого не знает, и действительно думает, что Гренландия – это страна вечнозеленых лесов. Потому что никаких других обоснований странной идеи купить Гренландию у Дании нет. Она не приблизит Америку к Северному морскому пути, о котором так волнуются американцы. Она и к нашему арктическому шельфу со всеми его полезными ископаемыми их не приблизит», – пишет Кононенко в Facebook.

              «Но если закрыть глаза на сугубо практическую пользу, во всем остальном идея Трампа выглядит попросту идеальной для всех. Во-первых, для Дании. Которой эта Гренландия – страшная обуза. Тем людей-то живет как в среднем российском райцентре, причем большинство из них не датчане, а эскимосы. А денег все это требует немалых, не говоря уже о том, что только самолетом можно долететь. Продав Гренландию американцам датчане избавляются от обузы и получают немалые деньги. «Вашингтон Пост» пишет, что Трамп хотел платить 600 млн в год – маловато, конечно, но можно и сторговаться! И хотя датское правительство заявляет, что «Гренландия не продается», датская королевская семья говорит: позвольте, а почему бы и нет? Надо только спросить население. Что ответит население сомневаться не надо – разумеется, гренландские эскимосы с радостью воссоединятся со своими собратьями с Аляски», – отметил журналист.

              «А знаете, каким должен будет стать следующий логический шаг? Правильно – присоединение к Соединенным Штатам Америки Канады. Которая после покупки Гренландии окажется окружена Штатами уже со всех сторон. Получится самая большая страна в мире, обладающая поистине грандиозными возможностями в своем регионе. В котором ни у кого больше никаких интересов, признаться, и нет. Дальновидные люди понимают это уже прямо сейчас – да вот только накануне обозреватель «Дэйли Мэйл» предложил продать американцам самою Великобританию. За 10 триллионов фунтов стерлингов. И проблемы с Брекзитом сразу решатся. И денег будет столько, что лет сто можно будет вообще ничего не делать», – говорится в комментарии блогера.

              «Главное, чтобы потом не оказалось, что Дональд Трамп просто пошутил. Ну, как, возможно, пошутил Эрик Рыжий, назвавший Гренландией страну вечного льда», – заключил Кононенко.

              Ранее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

              Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма. Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии, подчеркнув, что «Гренландия не продается». На это Трамп обвинил «богатую» Данию в недостаточном финансировании военных расходов на содержание НАТО, потребовав от Копенгагена платить больше за «предоставленную невероятную военную защиту».

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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