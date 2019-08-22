Чета Тарантино объявила о скором появлении ребенка

Американский режиссер Квентин Тарантино и его супруга израильская певица Даниэла Пик со страниц журнала People объявили, что ждут рождения ребенка.

«Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», – приводит ТАСС заявление супружеской пары.

В ноябре прошлого года 55-летний Тарантино женился на 35-летней израильской поп-певице Даниэле Пик. Пара познакомилась в Израиле в 2009 году, а в 2017 году отпраздновала помолвку в Нью-Йорке. На вечеринке присутствовали актеры Брюс Уиллис, Самюэл Л. Джексон, актрисы Ума Турман и Дайан Крюгер, а также продюсер Харви Вайнштейн.