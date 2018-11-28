Квентин Тарантино женился на израильской поп-певице и модели Даниэле Пик, брак стал первым для 55-летнего режиссера.

Тайная церемония состоялась в Лос-Анджелесе 28 ноября, спустя год после помолвки, пишет The Independent со ссылкой на интервью дизайнера Даны Харель израильской газете Haaretz.

Именно Харель стала создателем платья невесты. Она также первой опубликовала фотографию пары и поздравила их с важным днем.

Харель также опубликовала снимок, на котором Тарантино и Пик позируют на фоне стены с цветами.

Тарантино и Пик познакомилась в 2009 году, когда режиссер ездил в Израиль с промотуром «Бесславных ублюдков». О помолвке пары стало известно летом прошлого года. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год.