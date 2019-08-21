Россия завершила строительство «Северного потока – 2» на финляндском участке

Президент России Владимир Путин, который находится в Хельсинки, сообщил, что на финляндском участке проекта «Северный поток – 2» работа завершена.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, газопровод пройдет через территориальные воды и экономические зоны России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции. Только Дания до сих пор не одобрила строительство.

В Газпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от властей этой страны к октябрю 2019 года. В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

Западные СМИ утверждают, что если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода, то поставки российского газа в Европу не начнутся в оговоренный срок.