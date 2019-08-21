США подтвердили сообщения о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Анонимные источники в США подтвердили, что американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 сбит во вторник в провинции Дамар в Йемене.

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) ранее заявили, что их средства противовоздушной обороны уничтожили американский дрон MQ-9 над Дамаром, передает ТАСС.

В свою очередь Центральное командование ВС США лишь указало, что «осведомлено о сбитом над Йеменом американском БПЛА», но отказалось подтверждать информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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