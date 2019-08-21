УФСИН прокомментировало УДО насильника детей из Удмуртии

Колония, где отбывал наказание житель Удмуртии, изнасиловавший семилетнюю девочку, выступала против его условно-досрочного освобождения, заявили в региональном УФСИН.

«По мнению администрации, поведение осужденного требовало дальнейшего контроля в исправительном учреждении», – передает РИА «Новости» сообщение УФСИН.

Тем временем источник в правоохранительных органах региона сообщил, что после УДО насильник не попадал в поле зрения правоохранителей за другие преступления.

«В момент совершения изнасилования этот человек уже отбыл срок, назначенный судом по УДО, и не нарушал закон, в поле зрения правоохранителей не попадал и считался законопослушным гражданином», – сообщил источник.

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева заявила, что изнасилованная девочка нуждается в психологической помощи.

«Наша задача – скорее реабилитировать девочку. Сейчас с ней занимается психолог из глазовского детского дома, но специалистов, умеющих работать с детьми-жертвами сексуального насилия, единицы, и они находятся в центре реабилитации в Ижевске. Сейчас ведем переговоры с мамой, уговариваем ее повезти ребенка в столицу региона. Переговоры даются с трудом, так как мама считает, что с ребенком лучше не говорить о случившемся», – сообщила Авдеева, отметив, что многие родители не понимают, что детям необходима психологическая помощь.

Она добавила, девочка в момент инцидента гостила у отца в городе Глазове.

«Родители ребенка в разводе, отец живет в Глазове, она приехала к нему в гости. Ребенок постоянно проживает в селе в Глазовском районе с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Она готовилась 1 сентября идти в первый класс. Семья очень положительная, ребенок очень хорошо воспитан, и конечно, очень доверчив», – сказала Авдеева.

По ее словам, сельские дети по сравнению с городскими более доверчивы и могут быть не готовы к опасностям.

Напомним, во вторник в региональном СК сообщили, что житель Удмуртии, ранее приговоренный к казни и помилованный, изнасиловал семилетнюю девочку.