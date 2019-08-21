В театре прояснили судьбу внучки скончавшейся актрисы Назаровой

Судьбу 11-летней внучки народной артистки России Александры Назаровой, которая осталась сиротой, решат ее родственники, сообщил представитель Московского драматического театра им. Ермоловой.

«Сейчас Саша в летнем лагере, решение ее дальнейшей судьбы – не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи», – сказал ТАСС представитель театра.

Как сообщил ФАН источник в театральных кругах, у девочки остался единственный опекун – сестра дедушки девочки.

Внучке Назаровой было всего два года, когда ее 41-летнего отца не стало, тогда бабушка взяла опеку на себя, передает «Комсомольская правда».

«Отца Саша, конечно, не помнит. Я ей рассказываю, что он ее очень любил, что заботился о ней, что хорошо учился, хотя, правда, это и не совсем верно», – цитирует издание воспоминания актрисы.

Напомним, во вторник на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова. Причиной смерти актрисы стали проблемы с легкими.

Место и время прощания с актрисой пока неизвестны.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, снялась в более чем 80 фильмах и сериалах. Известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня», также играла в фильмах «Ночной дозор», «Мамы», «Елки 1914», снималась в детском киножурнале «Ералаш».