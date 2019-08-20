Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, об этом сообщил театр имени Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – передает РИА «Новости» сообщение театра.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, снялась в более чем 80 фильмах и сериалах. Известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня», также играла в фильмах «Ночной дозор», «Мамы», «Елки 1914», снималась в детском киножурнале «Ералаш».