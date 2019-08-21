Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни из-за проблем с легкими, сообщила заместитель худрука театра им. М. Ермоловой Галина Боголюбова.

Боголюбова рассказала, что актриса попала в больницу еще в июле. За это время она впадала в кому, передает РЕН ТВ.

«Она там и на трубках лежала», – рассказала она.

Место и время прощания с Назаровой пока неизвестны.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, снялась в более чем 80 фильмах и сериалах. Известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня», также играла в фильмах «Ночной дозор», «Мамы», «Елки 1914», снималась в детском киножурнале «Ералаш».

Напомним, во вторник на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова.