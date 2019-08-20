В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга Олеси Яковлевой», – передает его слова РИА «Новости».

СМИ сообщают, что певица утонула в понедельник. Ей было 35 лет.

Основатель группы «Пандора» Станислав Власов отметил, что Яковлева всегда выступала «как в последний раз» и «выкладывалась на все 100%».

Прощание с певицей состоится 21 августа. У нее остался муж и четырехлетний ребенок.

Артистка известна по участию в песенных конкурсах: «Океанский проспект», «Бродвей», «СТС зажигает суперзвезду». Также она была солисткой Приморской филармонии.