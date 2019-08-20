Кандидаты в депутаты МГД раскрыли технологии сбора подписей

«Законодательство постоянно меняется, нужно знать все особенности и быть крайне внимательным к мелочам», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат-самовыдвиженец в депутаты Мосгордумы Павел Рассудов, рассказывая о том, как ему удалось собрать подписи. Коммунист Константин Жуков добавляет, что ему помог справиться с этой задачей политический опыт.

Кандидат-самовыдвиженец в депутаты Мосгордумы Павел Рассудов (идет на выборы от избирательного округа №2, в который входят районы Северное и Южное Тушино, Куркино и Молжаниново) рассказал о том, как ему удалось зарегистрироваться на предстоящих в начале сентября выборах. Одним из главных факторов успешной кампании собеседник назвал заблаговременную агитацию. «Я еще в апреле объявил, что буду участвовать в выборах в Мосгордуму, а готовиться начал вообще до нового года», – рассказал Рассудов.

Политик отметил, что сбор подписей оказался «очень сложным с юридической точки зрения процессом». «Законодательство постоянно меняется, нужно знать все особенности и быть крайне внимательным к мелочам», – пояснил собеседник, напомнив, что у одного из кандидатов признали недействительными 400 подписей из-за юридически неграмотной работы сборщиков подписей.

Рассудов признался, что ему пришлось неоднократно заверять собранные подписи у нотариуса, а также «несколько раз повторно приходить к избирателям», чтобы подписные листы были оформлены юридически правильно.

Исполнительный секретарь партии «Коммунисты России» Константин Жуков, который был зарегистрирован от Северного административного округа (избирательный округ 7), также подчеркнул, что сбор подписей был кропотливым процессом. Собеседник считает, что успешно справиться с этой задачей ему помог политический опыт. «Я три года возглавлял Кировский райком Москвы. Уже тогда мы собирали по 5 тысяч подписей – дважды в Госдуму, и затем в Мосгордуму», – сказал Жуков.

Коммунист убежден, что он собрал подписи благодаря сторонникам коммунистических идей. «Собрать 5 тысяч – огромная работа. Естественно, избирательная комиссия отсеяла какой-то брак», – рассказал он.

В свою очередь, кандидат Рассудов напомнил, что на сентябрьских выборах впервые состоится эксперимент по электронному голосованию. Он назвал такое решение «очень полезным и важным». Политик убежден, что в следующую избирательную кампанию «необходимо делать и сбор подписей в электронном виде». «Это избавило бы кандидатов и сборщиков подписей от технических ошибок, которые неизбежны при сборе на бумаге», – считает кандидат.

В случае своего избрания Рассудов будет стремиться к тому, чтобы Мосгордума стала более «технологичной». «Важно повысить качество законотворческого процесса... Некоторые из принятых в столице законов просто осложняют жизнь граждан, бизнесу. Прежде всего это избыточные отчетности», – считает политик.

В случае победы на выборах Жуков намерен заниматься градостроительной политикой. По его словам, сейчас в столице происходит «безудержная застройка», особенно в Новой Москве. «Если я попаду в Мосгордуму, голосовать за законы, где заложена безудержная застройка, просто так не буду. Я буду ставить вопрос о целесообразности нового строительства, буду голосовать против расширения Москвы», – заверил Жуков.

Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября. За 45 мандатов столичного заксобрания поборются 234 кандидата.