В Бразилии мужчина захватил автобус с пассажирами

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20 августа, вторник | Последнее обновление — 14:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле отреагировали на пуск США крылатой ракеты наземного базирования
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Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»
В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Миссия государства – защита интересов мещанина
Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живыПодробности...
Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»
Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назадПодробности...
Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»
Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудкамиПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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