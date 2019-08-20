В Бразилии мужчина захватил автобус с пассажирами

В бразильском городе Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина взял в заложники автобус с пассажирами.

Нападение было совершено рано утром на мосту Рио-Нитерой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они ведут с захватчиком переговоры, который угрожает «залить автобус бензином».

По этим же данным, нападавший является офицером военной полиции.

Телеканал добавил, что уже были отпущены три пассажира. Какие требования нападавший предъявил правоохранительным органам, неизвестно.