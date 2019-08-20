Лукашенко связал достижения Белоруссии с отсутствием олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел основным достижением республики отсутствие олигархов и «бандитов», которые «рулят» страной и могли бы поделить ее на части.

«Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Белоруссии. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы – представители правоохранительных органов», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений.

По его словам, нынешнее совещание должно стать историческим, поскольку в нем участвуют люди, от которых зависит суверенитет и независимость Белоруссии, а именно в их основе «лежит стабильность». «А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и, давайте не будем кривить душой, судьбу каждого из граждан. От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТа.

Он также заявил, что после совещания ситуация в правоохранительной сфере изменится кардинально в лучшую сторону, будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию.

«Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я – сказать красивые слова перед обществом. Нас будут обвинять, что выборы (в парламент, которые пройдут в ноябре) и прочее. Дело абсолютно не в выборах… Мы будем говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это», – добавил Лукашенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД