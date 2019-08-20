Сеть подземных ходов обнаружена на острове Итуруп

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Участники экспедиции в ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны. Исследовано около 100 метров подземелья. В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, в заливе Касатка была обнаружена затонувшая деревянная японская шхуна постройки 30-40-х годов 20 века. Она лежит на дне в 60-80 метрах от берега и во время отлива можно разглядеть остов судна. Шхуну также планируется исследовать.

Напомним, в июне 2016 года российские аквалангисты совместно с моряками Тихоокеанского флота России обнаружили у берегов острова Матуа Курильской гряды американскую подлодку времен Второй мировой войны.