Юристы высказались за ужесточение ответственности за беспорядки

Эксперты-юристы сравнили пресечение беспорядков и несанкционированных митингов в России и в других странах и высказались за ужесточение ответственности за участие в незаконных акциях.

«Фонд национальных ценностей, который я возглавляю, провел очень серьезные работы, мы анализировали западную правоприменительную практику. Например, в той же либеральной Швеции для участников несогласованной акции предусмотрены штраф или заключение до двух лет, а организаторам – до четырех, при этом ее называют интеллигентной и доброй страной. Или Италия, где всегда карнавал и праздник, – за несогласованное собрание дают до года тюрьмы, а организаторам – штраф в неограниченном размере. Есть Япония, где организацию митингов регулирует муниципальное законодательство, – там до года тюрьмы или принудительные работы. То есть во всех странах это существует. Самая либеральная получается Испания, где штраф 30 тысяч евро», – рассказал член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает РАПСИ.

Эксперт считает, что в России недостаточно занимаются правовым просвещением в этой сфере, поэтому у граждан складывается стереотипное мнение о том, что «там все мягче».

Адвокат Шота Горгадзе также считает, что российское законодательство более чем гуманное. «Есть еще правоприменительная практика, которая еще мягче к людям, нарушающим закон на протестных акциях. Любой человек, независимо от его политических взглядов, если посмотрит ролики, как действует американская полиция, даже при незначительного характера нарушениях или как разгоняет митингующих французская полиция, он увидит, что у нас, в сравнении с ними, разве что сока свежевыжатого не наливают на акциях», – сказал Горгазде.

«Кричать в СМИ, что нарушаются права оппозиции, когда летят урны в сотрудников, – это странно. И это ненормально, когда митингующие противопоставляют себя тем, кто наоборот отвечает за обеспечение общественного порядка», – заключил он.