Трамп объяснил, как возникла современная Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше была Советским Союзом, пока не решила поменять название.

«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? Когда все были вместе. Пока не решили: «Мы будем называть себя Россией», – заявил Трамп на предвыборном выступлении в городе Цинциннати, штат Огайо.

Уроки истории от Трампа:



«Советский Союз — ну помните, когда они были все вместе, до того как они все не решили, что будут называть себя Россией...»



Президент США пытался объяснить сторонникам, что такое СНГ pic.twitter.com/2UhlHe9B3F — RT на русском (@RT_russian) 2 августа 2019 г.

На отрывок обратил внимание в своем Twitter телеканал RT. «Президент США пытался объяснить сторонникам, что такое СНГ», – прокомментировали высказывание Трампа на канале.

Полная запись опубликована в YouTube-канале NBC News.

В январе американский лидер заявил, что СССР распался из-за войны в Афганистане.