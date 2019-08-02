Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма

Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.

«В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма (так в Киеве называют воссоединение полуострова с Россией – прим. ВЗГЛЯД). Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление – это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства», – написал Могилев в Facebook.

В феврале 2014 года Могилев, находясь на должности главы Совмина Крыма, заявил о готовности выполнять решения Верховной рады Украины. По его словам, воссоединения полуострова с Россией могло не быть, если бы отреагировали украинские силовики.

Могилев заявил, что в потере полуострова виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины и имевший полномочия отдавать приказы силовикам.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

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