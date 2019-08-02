Шарий рассказал об оккупационной администрации Украины

«Конечно это попытка давления на офис президента Украины, и если давлению поддадутся, тогда нынешней власти нужно признать, что она находится под протекторатом и вывешивать флаги США рядом с флагами Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя ситуацию вокруг возможной отставки главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

Накануне в своем Telegram-канале Анатолий Шарий писал, что если «какой-то итальянец из страны, до которой 12 часов лета, может защищать киевского вора настолько, что глава АП (офиса) должен в отставку идти, то официально признавайте оккупационную администрацию и вешайте штаты США рядом с национальными».

Примечательно, что ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани, где пожаловался на ситуацию с местным самоуправлением в украинской столице. В беседе с газетой ВЗГЛЯД Шарий подтвердил, что под «итальянцем» имел в виду Руди Джулиани.

«Джулиани откровенно вмешивается во внутреннюю политику Украины, занимается протекционизмом Кличко, делает маразматические заявления с точки зрения любого киевлянина, будто бы Киев никогда не был таким прекрасным, как при Кличко», – сказал Шарий.

По его мнению, Джулиани действительно может влиять на внутренние вопросы Украины, в том числе кадровые. «Во всяком случае так считают украинские политики. Тот же Кличко к нему сразу же бросился фотографироваться, это однозначно был месседж для администрации президента и Зеленского», – пояснил блогер.

В тоже время Шарий усомнился, что Богдан уйдет в отставку.

«Думаю, Зеленский не подпишет заявление Богдана. Они могут пойти на компромисс касаемо вороватого Кличко, но заявление он вряд ли подпишет», – заявил Шарий.

Ранее Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан собрался в отставку, однако его заявление пока не подписал. Зеленский также заявил, что при необходимости может показать заявления на увольнение от членов его команды.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что может стоять за возможной отставкой Богдана.