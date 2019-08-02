Шарий рассказал об оккупационной администрации Украины

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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...
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«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

    США отказали Украине в поддержке

    Сочи атакован гигантскими американскими тараканами

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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата, груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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          • Он еще более усилит политику русофобии

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              Шарий рассказал об оккупационной администрации Украины

                 2 августа 2019, 14:59
              Фото: Из личного архива
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Конечно это попытка давления на офис президента Украины, и если давлению поддадутся, тогда нынешней власти нужно признать, что она находится под протекторатом и вывешивать флаги США рядом с флагами Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя ситуацию вокруг возможной отставки главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

              Накануне в своем Telegram-канале Анатолий Шарий писал, что если «какой-то итальянец из страны, до которой 12 часов лета, может защищать киевского вора настолько, что глава АП (офиса) должен в отставку идти, то официально признавайте оккупационную администрацию и вешайте штаты США рядом с национальными».

              Примечательно, что ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани, где пожаловался на ситуацию с местным самоуправлением в украинской столице. В беседе с газетой ВЗГЛЯД Шарий подтвердил, что под «итальянцем» имел в виду Руди Джулиани.

              «Джулиани откровенно вмешивается во внутреннюю политику Украины, занимается протекционизмом Кличко, делает маразматические заявления с точки зрения любого киевлянина, будто бы Киев никогда не был таким прекрасным, как при Кличко», – сказал Шарий.

              По его мнению, Джулиани действительно может влиять на внутренние вопросы Украины, в том числе кадровые. «Во всяком случае так считают украинские политики. Тот же Кличко к нему сразу же бросился фотографироваться, это однозначно был месседж для администрации президента и Зеленского», – пояснил блогер.

              В тоже время Шарий усомнился, что Богдан уйдет в отставку.

              «Думаю, Зеленский не подпишет заявление Богдана. Они могут пойти на компромисс касаемо вороватого Кличко, но заявление он вряд ли подпишет», – заявил Шарий.

              Ранее Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан собрался в отставку, однако его заявление пока не подписал. Зеленский также заявил, что при необходимости может показать заявления на увольнение от членов его команды.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что может стоять за возможной отставкой Богдана. 


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