Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому похож на «английскую королеву», которая, по его мнению, не имеет никакого влияния на происходящее.

«Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, – это абсурд ... Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?», – передает РИА «Новости» слова Кличко в интервью изданию «РБК – Украина».

Он добавил, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он несет ответственность за все, что происходит в столиице Украины.

Напомним, в четверг лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой». Напомним, в предвыборной агитации нынешнего президента Украины Владимира Зеленского доминировал зеленый цвет.

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