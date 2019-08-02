Жук в волосах Трампа рассмешил соцсети

Жук запутался в волосах президента США Дональда Трампа во время его выступления в штате Вирджиния, что развеселило пользователей Сети.

Видео, на котором жук сначала выпутывается из волос Трампа, а потом ползает по его лицу, опубликовал телеканал Sky News.

The US President managed to finish a speech in Virginia without being distracted by what appears to be a bug crawling through his hair.



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/8ntFVaSoPm — Sky News (@SkyNews) July 30, 2019

Этот курьезный случай рассмешил пользователей Сети. Некоторые из них предположили, что Трампа прослушивали с помощью этого жука.

Другие удивились тому, что президент не заметил ползавшего по нему жука, предположив, что Трамп лишился чувств.

«Жук: Наконец-то! Я сделал это! Я вернулся домой из Москвы, дорогой!», – шутит пользователь @ReflectingMan.

«Это не жук ползает по Трампу, а Трамп по нему», – написал @BenBraders.

«Признайся, он диктует тебе, что говорить», – написал @itsjustmeherexo.

«Жук живет внутри него, просто вылез наружу подышать», – шутит @thelastpinkca.

Ранее дочь американского лидера Иванка Трамп рассмешила пользователей соцсетей, назвав Бориса Джонсона «следующим премьер-министром Соединенного Кингстона» (United Kingston) – она допустила ошибку в слове «королевство» (kingdom).