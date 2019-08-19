Паломница-россиянка погибла в Саудовской Аравии

Посольство России в Саудовской Аравии сообщило о гибели россиянки в результате ДТП с автобусом, где находились паломники, возвращавшиеся с хаджа в Мекку.

«19 августа примерно в четыре часа на западной окраине Эр-Рияда произошла авария автобуса с паломниками из Дагестана, которые возвращались из Мекки. По предварительной информации, у автобуса спустило заднее колесо, и при его замене в заднюю часть автобуса въехала следовавшая за ним в попутном направлении фура, которая скрылась с места происшествия. В результате инцидента одна женщина погибла на месте, две получили ранения и были госпитализированы», – сказали в посольстве, передает ТАСС.

Там отметили, что ведомство окажет содействие «в вопросах оформления документов в связи со смертью гражданки и консульскую помощь госпитализированным для оценки их состояния на предмет готовности к вылету обратно в Махачкалу».

Ранее сообщалось, что в Москве туристический автобус, в котором находились граждане КНР попал в ДТП.