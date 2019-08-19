Трампу предложили «беспроигрышный вариант» взамен Гренландии

Если американскому президенту Дональду Трампу не удастся заполучить Гренландию, вместо нее ему стоит обратить внимание на Сицилию. Как для США, так и для Италии это будет «беспроигрышный вариант», считает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

Автор статьи Тобиас Пиллер, обыгрывая лозунг Трампа, с иронией призывает американского лидера: «Сделайте Сицилию снова великой!»

Немецкое издание полагает, что от подобного предложения Трампа сицилийцы точно не отказались бы. «В конце концов после Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит Сальваторе Джулиане, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49 штатом», – передает ИноТВ содержание публикации.

После «содействия» выходу Британии из ЕС Дональд Трамп смог бы «по-настоящему обосноваться в Европе, быстренько отобрав у строптивых европейцев второй больший остров», пишет Пиллер. По его словам, для Вашингтона, у которого на Сицилии пока только одна «маленькая военная база», было бы «просто здорово», если бы они могли «использовать весь остров в качестве авианосца».

Автор статьи считает, что после этого Дональд Трамп мог бы продемонстрировать вице-премьеру итальянского правительства и главе МВД Италии Маттео Сальвини «преимущества» альянса с Соединенными Штатами. По его мнению, тогда у Сальвини «больше не было бы соблазна так часто летать в Москву».

«Благодаря огромной куче американских денег за покупку Сицилии внешний долг Италии существенно бы уменьшился», – продолжает Пиллер. К тому же, по его словам, Сальвини «избавился бы от региона, в котором подавляющее большинство голосует за его противников из «Движения пяти звезд» и лишь немногие – за «Лигу Севера».

Покупка Сицилии американцами помогла бы решить и «европейскую миграционную проблему», продолжает автор статьи. Журналист пофантазировал на тему строительства «400-километровой стены вдоль сицилийского южного побережья от Марсалы до Пакино для борьбы с кораблями, которые перевозят беженцев».

Ну и наконец, после приобретения Соединенными Штатами Сицилии у «пришедшей в упадок американской промышленности» появился бы новый рынок сбыта, заключает Frankfurter Allgemeine.

Трамп ранее заявлял, что в Белом доме обсуждали покупку Гренландии Вашингтоном. По его словам, у США есть интерес к такой сделке.