Россия выполнит наблюдательный полет над Британией

Россия с 19 августа выполнит наблюдательный полет над Великобританией, а США – над территорией России, сообщают СМИ.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на самолете над территорией Великобритании», – сообщает со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

По данным газеты, наблюдательный полет над территорией Британии пройдет в период с 19 по 23 августа. В ходе полета британские специалисты на борту самолета наблюдения проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Кроме этого, с 19 по 24 августа миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией России на американском самолете наблюдения ОС-135Б.

Напомним, 1 августа в рамках международного Договора по открытому небу американский военный самолет OC-135B провел четырехчасовой полет над северными районами европейской части России.

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