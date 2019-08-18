Подвиг пилотов А321 вызвал восхищение на Украине

Пилоты самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний», которые посадили лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, совершили подвиг, заявил депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Мураев.

Он подчеркнул в Facebook, что для «нормальных людей» не существует «национальности у горя и радости», а также у «героизма».

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг», – заявил он, выразив уважение за то, что «не струсили и просто смогли».

По его мнению пилотов А321 нужно «чтить за спасенные жизни».

«Молодцы», – заявил он, сопроводив свое заявление фотографиями пилотов А321.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

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