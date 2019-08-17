В Грузии сочли «фактором нестабильности» российские ограничения

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава назвала введенные Россией ограничения на авиасообщение и туризм главными факторами нестабильности, однако пообещала справиться с ними, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Среди главных вызовов, которые стоят перед Грузией и которые названы рейтинговым агентством Fitch, сокращение туристического потока и российское авиаэмбарго», – заявила она в субботу.

«Эти вызовы остаются факторами нестабильности. Но мы сделаем все, чтобы их нейтрализовать», – отметила министр.

«Из-за этих факторов прогноз роста экономики Грузии сокращен на 0,3%, но правительство Грузии сделает все для того, чтобы завершить год с высокими показателями», – заявила Натиа Турнава.

Fitch оставила в субботу улучшенные суверенные рейтинги Грузии в силе на уровне BB, а в перспективе – на стабильном уровне.В минэкономики Грузии сказали, что такие выводы рейтингового агентства привлекут инвесторов и международные институты.

Накануне нацбанк Грузии сообщил, что доходы Грузии от туризма в июле этого года по сравнению с июлем 2018-го снизились на 13,3%.

В этом году в июле Грузия получила от туризма 374,7 млн долларов дохода, тогда как в прошлом году – 432,5 млн. В июле этого года россияне осуществили около 160 тыс. визитов в Грузию, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

Владельцы гостиниц в Аджарии в пятницу провели митинг протеста из-за того, что несут потери без туристов из России.

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