МАК расшифровал записи черных ящиков севшего в поле A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали информацию с бортовых самописцев самолета Аirbus 321 «Уральских авиалиний», в четверг совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи подмосковного аэропорта Жуковский.

Источник «Интерфакса» сообщает, что сейчас с этими данными ведется работа. По его информации, «исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем».

Ранее была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, в четверг в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

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