Москвичам пообещали возвращение жары

В Москве ожидается сильное потепление уже с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец заявил, что с понедельника, 19 августа, в Москву «начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление», передает РИА «Новости».

«В понедельник плюс 21-26 , во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов», – добавил он.

Между тем в субботу, 17 августа, МЧС распространило предупреждение о грозе и сильном ветре до 15 м/с в столице, передает ТАСС.

Водителям посоветовали быть особо внимательными на дорогах, находящимся на улице пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее стало известно, что синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя в Москве и области. В столичных аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов.