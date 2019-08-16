Захарова пошутила над противоречиями британской политики по выдаче паспортов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между реакцией Британии на выдачу российских паспортов иностранцам и призывами британских официальных лиц давать английское гражданство жителям Гонконга.

Захарова напомнила, как в 1985 году Лондон заявил об обеспокоенности выдачей паспортов Португалии в Макао. Тогда глава МИД Великобритании Дуглас Херд «призывал правительство надавить на Лиссабон, чтобы ограничить предоставление португальского гражданства жителям Макао», напомнила Захарова в своем Facebook.

«12 февраля 2009 года комитет по делам ЕС британской Палаты лордов опубликовал сообщение, в котором «выразил обеспокоенность в связи с выдачей российских паспортов в Южной Осетии, Абхазии и на Украине», а также в связи с заявлением президента России о том, что нужно «защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились», – добавила она.

В апреле 2019 года МИД Британии заявил, что решение России об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса «угрожает безопасности и суверенитету Украины, подрывает ее территориальную целостность», отметила Захарова.

«По мнению Лондона, «оправдывая свои действия, российские официальные лица ссылаются на причины гуманитарного характера. Вместо того, чтобы создавать дальнейшие препятствия для реинтеграции областей в состав Украины, России следует соблюдать Минские договоренности», – привела представитель МИД позицию британского руководства.

По ее мнению, подобные высказывания британской стороны можно называть «английской классикой».

«А теперь внимание! 13 августа 2019 года председатель комитета по иностранным делам британской Палаты общин, влиятельный политик от правящей Консервативной партии Том Тугендхат заявил о необходимости предоставить всем жителям Гонконга полноценное британское подданство», – написала Захарова.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.