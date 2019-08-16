Западные СМИ уточнили позицию Трампа по вопросу покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп не относится к идее о покупке Гренландии слишком серьезно, сообщают СМИ со ссылкой на источник в окружении главы Белого дома.

Источник Associated Press сообщил, что президент обсуждал возможность покупки острова, но «не относился к ней серьезно».

Собеседник издания в Конгрессе добавил, что Трамп обсуждал с ними эту идею достаточно раз, чтобы «заставить их задуматься», однако они не воспринимали это намерение всерьез.

Издание отмечает, что в 1946 году США предложили заплатить Дании 100 млн долларов за покупку Гренландии.

Ранее эксперт-американист Борис Межуев заявил, что покупкой Гренландии Трамп обнулит позиции России в Арктике.