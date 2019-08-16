Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

Кузнецов заявил, что признает вину и раскаивается, передает ТАСС.

Он также попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, отметив, что осознает последствия этого решения.

Сообщается также, что суд отказался прекращать уголовное преследование экс-министра по статьям об отмывании денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере в связи с истечением срока давности, о чем просила сторона защиты.

Кроме того, ему отказали в рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, при рассмотрении дела в особом порядке обвиняемому не может быть назначено наказание более двух третей от максимального.

Таким образом, дело Кузнецова будет рассмотрено Басманным судом в полном объеме – с допросом свидетелей и исследованием письменных материалов дела.

Следующее заседание назначено на 26 августа на 12:00 мск.

О признании Кузнецовым вины сообщалось также в июле. Франция выдала его по запросу Генпрокуратуры в январе 2019 года.

Тогда же предполагаемой американской соучастнице Кузнецова Жанне Булах был вынесен обвинительный приговор в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции. 2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова Валерия Носова за мошенничество.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД