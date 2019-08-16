Названы преимущества С-400 перед американскими аналогами

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 превосходят аналогичные системы, в том числе американские противоракетные комплексы «Пэтриот» (Patriot), пишет британский таблоид Daily Express.

Военные эксперты, мнение которых приводит издание, отмечают, что, помимо высокой эффективности, российские системы привлекают еще и сравнительно низкой стоимостью, сообщает RT.

По мнению аналитиков, С-400 стали одной из самых эффективных в мире систем благодаря сложным датчикам, способным бороться со стелс-технологиями, точности прицеливания, а также дальности удара. Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 27 километров над уровнем моря.

По словам бывшего заместителя главы ВВС Индии Капила Кака, С-400 превосходит любую другую аналогичную систему, «даже американский Patriot».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений и раскрыли главный недостаток американских истребителей F-35.

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